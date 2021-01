Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. Foto: NA.

Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se ha metido una vez más en el centro de discusión por la seguridad en su distrito y fue muy claro al respecto, como suele ser.

Con este marco, Berni ha afirmado en una entrevista con Clarin, que no existe actualmente una política de comunicación destinada a la contención y a sumar e incluir a los jóvenes con la finalidad de frenar los casos de contagios de coronavirus en la Argentina. Pero, por sobre todas las cosas dijo desconocer desconoce cuántos presos han sido liberados de cárceles desde que se inició la cuarentena. También se refirió a la pobreza y la delincuencia en el país.

Respecto del decreto sobre el toque de queda nocturno sanitario, dijo Berni: "Vamos a hacer lo que el decreto disponga. Estamos en capacidad de cumplir. Si en algún momento se dispusiera la restricción de circulación, tendríamos que hacerla cumplir como lo hicimos durante los primeros días de la cuarentena".

y continuó sobre el tema: "Los primeros 60 días fueron de cuarentena estricta y después hubo una serie de relajamientos".

Así mismo, comparó a la juventud con la generación de Malvinas, y sostuvo: "Yo no fui crítico de los jóvenes. Fui crítico de aquellos que dicen que no se pueden contar con los jóvenes, que son irresponsables, que los jóvenes son los responsables de esta diseminación del virus y que no tienen compromiso. Yo digo que los jóvenes a los 18 años ya estaban defendiendo intereses de la Nación en Malvinas. Se necesita convocarlos. Nadie los ha convocado para que sean parte del control de la diseminación viral. Todos hablan de los jóvenes, pero no hay un proyecto de convocatoria a ese sector etario que tiene herramientas más que importante para aportar a una situación como ésta".

De todos modos, Berni también habló de la cuestión del delito en la Provincia de Buenos Aires, y así sostuvo: "Por primera vez después de 4 años se ha logrado romper la curva ascendente que venía generando en la provincia en los últimos años. Este diciembre hemos logrado cerrar con una baja de los delitos del 30 por ciento. Un número muy importante en una provincia que tiene 1000 homicidios por año, el 25 por ciento es un paso importante, pero todavía falta resolver el otro 75 por ciento. El avance nos indica que vamos por el buen camino, la profesionalización, la inversión , la incorporación de la tecnología hace que tengamos una policía mucho más profesional".

Conusltado sobre si la cuarentena no influyó en la menor cantidad de delitos, sostuvo Berni: "Si vamos a las experiencias en el mundo, todos los países han aumentado el delito, porque la cuarentena genera un parate económico y una caída del PBI. Investigaciones de Naciones Unidas demuestran que en todos los lugares donde ha aumentado el PBI ha aumentado el delito. La excepción fue la Provincia".

Cuando se le consultó sobre cuántos presos se liberaron durante la pandemia de covid-19 en Argentina, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense: "Nadie sabe. Desde el momento que desde manera efectiva empezaron a salir los presos a la calle no fue producto de la casualidad, sino de una visión desacertada de aquellos que tenían la responsabilidad de definir la libertad de un preso. El dueño de la libertad de un preso es un juez de garantías".

Luego se le consultó si el gobernador bonaerense Axel Kicillof negó la existencia de un plan del Ejecutivo, sostuvo: "Puede ser un plan del Poder Judicial con esa mirada restrictiva con lo que iba a pasar con el coronavirus y con la situación de los presos. No sabemos cuántos liberaron, sabemos que fueron muchos. A muchos los volvimos a detener, porque un preso que fue liberado en esta circunstancia lo pusieron de patitas en la calle sin plata para volver en colectivo a su casa: hasta para eso tuvieron que salir a robar. Obviamente que siguieron robando, si estábamos en pleno parate económico. Tampoco podían conseguir un trabajo; aunque hubieran querido".

¿Se les perdió el rastro?, fue consultado. Berni respondió: "Esa es una responsabilidad de la Justicia".