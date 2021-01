Guillermo Moreno en Canal 26.

El exsecretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, es un referente del Peronismo, pero por sobre todas las cosas, una palabra autorizada sobre la economía de la Argentina en la coyuntura actual.

Este domingo, Moreno habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con el programa "Fútbol sin manchas", por CANAL 26. El exfuncionario tocó todos los temas importantes sobre el andar de la situación económica en el país y se mostró -una vez más- muy crítico con las políticas y el estilo del presidente Alberto Fernández.

"La economía seguirá cayendo", comenzó Moreno, y continuaba: "A Alberto Fernández no le gusta planificar. Si sos el presidente de Estados Unidos, puede ser... pero en Argentina tenés que planificar".

En este sentido, destacó: "Perón nos enseñó a planificar".

Así mismo, se refirió a las recientes políticas aplicadas por el Gobierno y manifestó que "de repente cerraron las exportaciones de maíz. Los negocios se hacen planificando, pero a Alberto Fernández eso no le gusta".

Declaraciones de Guillermo Moreno. Canal 26.

También remarcó sobre las negociaciones con el sector del campo: "Una cosa es discutir y otra es faltar el respeto".

También dijo sobre el presidente: "Si le hacen seis goles todos los partidos y Alberto Fernández se cree el mejor del mundo, este año va a ser complicado; salvo que cambie".

Finalmente aseguró: "Alberto Fernández no es insensible, el problema es que no sabe".

Las críticas de Guillermo Moreno al Gobierno. Canal 26.