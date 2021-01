Miguel Ángel Russo. "DT" de Boca Juniors. Foto NA.

Llegó a fines de diciembre de 2019 para comenzar su segundo ciclo. Fue la primera decisión pesada de Juan Román Riquelme como Presidente del Consejo de Fútbol Xeneize. Tomó la posta en una Superliga en la que corría por detrás de River y supo arrebatársela a última hora, en aquella vuelta de Maradona como DT de Gimnasia a La Bombonera.

Supo armar un equipo y potenciar jugadores al máximo nivel: caso Izquierdoz como nueva cara líder y la resurrección de Tévez como jugador: "Me da la libertad de jugar a donde más me gusta, el equipo se vuelca a mi juego y mi confianza está alta. Es Russo el que me está sacando bueno", sentenció Carlitos a mediados de 2020.

¿Hoy? Dice presente en las semifinales de la Libertadores y también disputará la instancia definitiva del certamen local. Otro trompazo indirecto para el River del Muñeco, que nuevamente no pudo adueñarse del torneo local, una cuenta pendiente en su Palmeiras, y deberá revertir un 3-0 en San Pablo por la Copa, si no quiere que el knock out en esta temporada sea definitivo.

30 partidos dirigidos, 18 victorias, 8 empates y 4 derrotas. Dentro de las caídas figura ese 1-0 ante Racing por Libertadores, que supo dar vuelta. La última llave que un conjunto de Boca pudo revertir en el certamen internacional había sido en 2007, derribando a Cúcuta en La Bombonera.

Sí, también se encontraba él al comando, que suma su tercera final en su currículum Xeneize: Libertadores 2007, Mundial de Clubes 2007 y ahora, la Copa Diego Maradona 2020.

"Son momentos, son decisiones", suele decir cuando la prensa busca encontrar un título desde sus declaraciones. Por ahora, en momentos claves las decisiones son correctas. Pase lo que pase, el mayor acierto en la Era Riquelme como dirigente se llama Miguel Ángel Russo.