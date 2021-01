Pandemia en Mar del Plata y mucha gente en las playas. Canal 26.

El avance de la pandemia de coronavirus y el aumento de casos diarios en la Argentina no logra hacer tomar conciencia a gran parte de la población que, como en este caso, ha optado por unos días de descanso en la Costa Atlántica bonaerense, más concretamente en la ciudad de Mar del Plata.

Mientras en la ciudad balnearia se desbaratan diariamente gran cantidad de fiestas clandestinas que promueven el contagio de Covid-19, ahora se suma la situación dada en las playas debido a la gran asistencia de veraneantes a las mismas.

Por estos días no es extraño ver el cartel indicativo de "Playa completa" en la entrada a los balnearios principales, y con este marco es que este domingo las autoridades de la ciudad y agentes sanitarios determinaron cerrar el accesos en lugares como Playa Grande y Varese, dos clásicos de Mar del Plata.

Los veraneantes que arribaron a estas playas durante ese domingo, se vieron realmente sorprendidos ante la imposibilidad de entrar. "Imposible, está lleno", era lo que a grandes rasgos decía cada agente municipal identificado con chaleco celeste, frente a las tranqueras de accesos desde la Escollera Norte.

La situación se dio fundamentalmente desde las 15 horas de este domingo. Hubo varios turistas que se enojaron visiblemente dada la situación, mientras unos pocos comprendía el estado de cosas.

Cierre de playas en la Costa Atlántica. Canal 26.

Al respecto, este lunes se espera ver el efecto de las medidas de prevención que entrarán en vigencia a primera hora, cuando desde la 1 y hasta las 6 se aplique el decreto provincial por el cierre de los comercios no esenciales.