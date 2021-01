Abuso doméstico, foto ilustrativa.

El abuso doméstico no tiene limites y puede sucederle a cualquier persona a cualquier edad. En época de pandemia las víctimas corren un riesgo aún mayor, atrapadas en casa con abusadores en un momento en que los comportamientos violentos están aumentando.

Una encuesta detallá que en el Reino Unido alrededor de 180.000 mujeres de 60 a 74 años fueron víctimas de abuso doméstico en 2019-2020. Una de ellas le contó a la BBC cómo dejó a su marido abusivo a los 70 años de edad, tras 55 años de matrimonio.

La historia de Sarah es estremecedora. no tenía permiso de pintarse las uñas, usar perfume o acostarse hasta que su esposo vuelva a su casa y jamas recibió un regalo por navidad o su cumpleaños.

Dos años después de su boda, Harry empezó con el abuso doméstico al cuál Sarah soportó durante décadas, hasta que decidió escapar a la casa de su hija a unos 160 kilómetros de distancia.

"Nunca pensé que podría irme y que tenía adónde ir, pero se puede, así que le digo a cualquier persona en la misma situación, 'puedes salir y no hacer lo que hice y quedarte tanto tiempo", declaró.

Sarah soportó durante años no poder salir de su casa, y si lo hacia le tenía que pedir permiso y regresar a una hora específica. Si el salía al jardín, ella tenía que sentarse en el comedor para que él pudiera verla a través de la ventana. La criticaba constantemente y no ocultaba que estaba teniendo relaciones con otras mujeres.

"La ayuda que he recibido desde entonces ha sido excepcional. Me han salvado la vida. No pensé que hubiera ayuda, pero la hay" digo Sarah entre lagrimas.