Nancy Pelosi, líder de la Cámara de representantes de Estados Unidos, REUTERS.

Nancy Pelosi se ha convertido en una gran noticia en las últimas horas para la democracia de los Estados Unidos. La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó este domingo que está lista para lanzar un segundo proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, a menos que deje su puesto como presidente que desarrolla en la Casa Blanca en los próximos días.

La democracia en Estados Unidos está en uno de sus puntos más fragiles de la historia según los políticos americanos y la toma del Capitolio a manos de partidarios de Trump hizo que una revolución comenzara.

Partidarios de Trump ingresaron al Capitolio de Estados Unidos, REUTERS.

La Cámara de representantes deberá pronunciarse hoy y el martes sobre una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que destituyan a Trump de sus funciones invocando la 25a enmienda de la Constitución. “Luego, la legislación sobre el procedimiento de destitución será presentada” a los legisladores, escribió Pelosi en una carta a los parlamentarios.

“Para proteger nuestra Constitución y nuestra democracia, actuaremos con urgencia, porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos”, añadió Pelosi, quien ha tenido una tensa relación con el mandatario durante su mandato.

The person who is running the Executive Branch of our government is deranged, unhinged, and dangerous. @60Minutes pic.twitter.com/HoiTWc1zQx