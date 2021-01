Sarah Jessica Parker, Sex & The City.

"Sex & The city" fue una de las grandes series que coronó a la ciudad de Nueva York con las chicas más glamorosas del condado y como ya se venía rumoreando tiempo atrás, la serie éxito de HBO volverá a la pantalla chica aunque sin la participación de Kim Catrall, quien le daba vida a Samantha Jones, la publicista más desfachatada de la TV.

La temporada, se llamará "And Just Like That..." (y así como si nada...), tendrá diez episodios y se emitirá por la señal HBO Max. Allí veremos a las actrices Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) , retomando sus aventuras en la Gran Manzana.

El elenco de Sex & The City.

Parker quien enloqueció a sus seguidores en las redes al mostrar un video en donde podemos ver un adelanto de lo que será esta nueva entrega. "No pude evitar preguntarme, ¿dónde están ellas ahora?", escrbió la actriz en Instagram junto al clip en donde volvemos a escuchar su voz de narradora de la serie.

¿Qué pasó con Catrall?

La mala relación de Catrall y Sara Jessica Parker es bien conocida pero se hizo evidente cuando la actriz compartió un emotivo mensaje en acompañamiento para Kim cuando falleció su hermano.

En ese momento, "Samantha" reveló el malestar por este acercamiento y disparó: "Tu continuo contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad, entonces y ahora. Te voy a dejar esto muy claro. No sos mi familia. No sos mi amiga".