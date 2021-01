Pandemia de Coronavirus en la Argentina. Foto: NA.

En horas de la noche de este lunes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 8.704 nuevos casos de coronavirus en Argentina.

Con estos registros, suman 1.730.921 positivos en el país, de los cuales 1.518.715 son pacientes recuperados y 167.552 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 160* nuevas muertes, son 103 hombres y 56 mujeres.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 44.654.

(*Una personas, residente en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo).

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

Fueron realizados 32.363 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.260.563 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 115.930 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.180 | 725.134

Ciudad de Buenos Aires 915 | 186.952

Catamarca 31 | 3.204

Chaco 154 | 27.083

Chubut 154 | 35.825

Corrientes 169 | 13.934

Córdoba 297 | 133.841

Entre Ríos 179 | 33.720

Formosa 21 | 312

Jujuy 17 | 18.703

La Pampa 203 | 13.703

La Rioja 13 | 9.227

Mendoza 105 | 61.395

Misiones 25 | 1.470

Neuquén 405 | 45.555

Río Negro 350 | 41.834

Salta 49 | 22.759

San Juan 86 | 12.468

San Luis 69 | 16.613

Santa Cruz 342 | 27.536

Santa Fe 1072 | 187.510

Santiago del Estero 171 | 18.788

Tierra del Fuego** 85 | 20.256

Tucumán 261 | 73.099

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.606.

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

- Nación: 54,6%

- AMBA: 58,8%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Reporte de coronavirus en Argentina, 11 de enero de 2021. Canal 26.