Ciudad de Santiago de Chile.

Pese a que la Argentina suele conocerse en todo el mundo como una auténtica cuna de talentos, habilidad y es reconocida por su disponibilidad de talento y capacidad de emprendimiento en lo referente a la economía del conocimiento, las cosas no le han ido nada bien en los tiempos recientes. Y tanto es así que dos de los países más importantes de Sudamérica, vecinos de Argentina, como lo son Chile y Uruguay se han convertido en los destinos favoritos para realizar importantes inversiones provenientes del exterior a nivel regional.

En este rubro, la Argentina supo exportar más de US$6000 millones durante el año 2018 y cuenta así mismo con salarios un 35% por arriba del resto de la economía. Al respecto, se refirió en una artículo para La Nación, María Julieta Rumi, periodista especializada. El artículo manifiesta que esto no solo se explica debido a los avances de los dos países vecinos mencionados, sino fundamentalmente debido a los "bloqueos argentinos" que podrían resumirse en graves problemas macroeconómicos y ausencia total de seguridad jurídica.

"La competencia global por captar inversiones es tremenda. Para que una empresa se instale y hunda dinero, el país tiene que haber hecho una apuesta y encarado una negociación profunda", comentó en la nota de La Nación, Luis Galeazzi, titular de Argencon, la cámara que reúne a las llamadas empresas dedicadas a la provisión de servicios basados en el conocimiento, consultado por las recientes inversiones de Microsoft y Oracle en Chile.

Y continuaba: "Los criterios de selección de las empresas son amplios. No se fijan sólo en si hay talento, sino en el marco normativo, la confiablidad del país en cuanto a honrar sus compromisos, el régimen de cambios, entre otras cosas. La disponibilidad de talento es uno de los factores, pero no el único y los otros factores, que son más de contexto, juegan a favor de otros países y no de la Argentina".

Del mismo modop, y tal como surge de un informe de la consultora IDC, Microsoft va a generar US$11.300 millones por nuevos ingresos con la red de data centers en Chile y sus socios se disponen a invertir US$1900 millones para generar nuevos puestos de trabajo (se calculan unos 51.000 directos e indirectos). Por otra parte, Oracle anunció la apertura de una nueva región de Oracle Cloud en ese país.

Consultado por La Nación, Augusto Fabozzi, director general Oracle Argentina y Perú, sostuvo por su lado que la elección de Chile fue porque allí hay mayor demanda de sus servicios de nube, lo que "no quiere decir que la Argentina o cualquier otro país de la región estén fuera" de sus planes futuros.

En tanto, desde Microsoft dijeron que, al elegir lugares para instalar centros de datos, consideran diferentes criterios como "la proximidad a los centros urbanos, fuentes de energía amplias, confiables y estables, conexiones de red de alta capacidad, mano de obra calificada y energía accesible para determinar la viabilidad a largo plazo de cada lugar".

Entre tanto, remarcaron sobre los programas firmados durante el pasado mes de noviembre con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Producción para capacitar en habilidades digitales a 10.000 y 1 millón de personas, respectivamente.

"Es muy claro el tema. En la Argentina tenés una combinación de problemas macroeconómicos estructurales y, si miran a un sector cercano y ven lo que pasó con las telecomunicaciones que las decretaron servicio público y ahora les manejan el precio, nadie va a enterrar dinero. No es lo mismo poner un data center en el que invertís que vender software y, si no vendés, te vas", comentó para la nota de La Nación el consultor Enrique Carrier.

"Hoy las empresas no saben si se pueden llevar los dólares que facturen y a qué precio los van a poder comprar y, si tenés al lado un país que no es Corea del Sur, pero es normal con conflictos sociales, ordenado, vas a preferir estar ahí o en países que aseguren un mercado grande como Brasil. Pero cuando vas a un mercado chico y parte de tus ingresos van a ser por exportaciones, querés condiciones previsibles", dijo.

Por otro lado, sobre Uruguay, el diario británico Financial Times publicó hace unos días una nota en la que sostenía que el país genera el interés de Silicon Valley durante la pandemia por su "próspera escena tecnológica" después de conseguir su primer unicornio (empresa tecnológica valuada en al menos US$1000 millones de dólares) y desarrollar la app de asesoramiento frente al Covid-19, GeneXus.

"Hace unos días estuve en una charla de la Cámara de Comercio de Uruguay y la autoridad de la agencia de promoción de inversiones hizo una presentación diciendo que en su país había seguridad jurídica, estabilidad de normas y una orientación de mercado. Casi que lo decía por contraposición a la Argentina y esto es lo que se ve en estas decisiones corporativas. Cuando son decisiones de largo plazo que implican invertir mucho capital abren el análisis a un montón de cuestiones y ahí no calificamos bien", sostuvo Galeazzi y agregó que, en términos de talento, Uruguay "se roba la manzana que está al alcance" y se está llevando a muchos argentinos, cuando antes el flujo era al revés: Argentina era el destino de muchos uruguayos.

"Uruguay exporta un tercio de lo que exporta la Argentina en servicios basados en el conocimiento, pero son tres millones. Si tomás ese número dividido población, el ratio es mejor que el nuestro", finalizó.