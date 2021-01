Robo captado por las cámaras de seguridad. Foto: captura cámara.

Una anciana fue víctima de un salvaje robo de un motochorro y se encuentra internada en grave estado en el partido bonaerense de La Plata, donde el delincuente le arrebató la cartera a toda velocidad e hizo que la mujer golpeara duramente contra el asfalto.

El hecho delictivo ocurrió el jueves de la semana pasada en horas de la mañana en la calle 147, entre 61 y 62, y quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona de Los Hornos.

Una mujer de 62 años caminaba por la calle cuando fue atacada por un motochorro: el delincuente pasó a su lado a toda velocidad y le arrancó la cartera.

Producto del envión, la víctima voló dos metros y cayó al asfalto, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el ataque, la mujer fue asistida por un hombre que pasó escasos segundos después a bordo de su auto.

La anciana debió ser trasladada al Hospital "Dr. Alejandro Korn", de Melchor Romero, en donde se encuentra internada en estado delicado.