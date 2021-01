IMAGENES SENSIBLES. Fetos encontrados en el CEAMSE de Mar del Plata. Canal 26.

La ciudad de Mar del Plata, en la Costa Atlántica bonaerense, vivió momentos de profunda conmoción como consecuencia de un macabro hallazgo. Nueve fetos en avanzado estado de descomposición han sido encontrados dentro del predio de disposición final de residuos del CEAMSE por un trabajador del lugar.

El hallazgo se dio en cercanías del sector de descargas de productos patológicos, cuando un operario manejaba una máquina retroescavadora y advirtió lo que había allí.

El hecho había sido notificado al número 911, y en el predio, en avenida Antártida Argentina al 9900 de la mencionada ciudad balnearia, intervino personal de la Comisaría 5ta. local.

Los efectivos policiales interrogaron al trabajador que descubrió los fetos. El mismo manifestó que había encontrado los fetos "en el piso", y según fuentes policiales los restos se encontraban "en avanzado estado de descomposición".

Entre tanto, el fiscal Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, dispuso la intervención de Policía Científica en el predio, en el marco de una causa caratulada como "averiguación de ilícito".

Macabro hallazgo en Mar del Plata. Canal 26.