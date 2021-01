Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió este martes la restricción nocturna impuesta para frenar el aumento de contagios de coronavirus y afirmó que prefiere que lo tomen "por antipático antes que por irresponsable".

"A esta altura ya podríamos llamar segunda ola a este rebrote", sostuvo el mandatario provincial al referirse al incremento de casos positivos que registra el distrito más poblado del país desde diciembre pasado.

En declaraciones radiales antes de encabezar una reunión con intendentes de la Costa, el referente del Frente de Todos indicó que "desde que empezó la pandemia se viene calibrando el sistema de fases de los municipios de acuerdo a la situación epidemiológica".

Kicillof afirmó que "los contagios que hay en la Costa tienen que ver con la movilidad de las vacaciones" y recordó que se "resolvió una suspensión de actividades de 1:00 a 6:00 y una elevación de multas por no uso de tapabocas y para fiestas clandestinas".

Al ser consultado sobre su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador expresó: "Venimos tratando de coordinar con la Ciudad. Tenemos miradas bastante distintas. Durante la pandemia me acusaron de ser más duro que CABA, pero prefiero que me tomen por antipático que por irresponsable". Y añadió: "No se trata de conformar a un público o a los diarios de mayor circulación porteña, se trata de luchar contra una pandemia".