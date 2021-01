Robo delante de un menor en San Justo

Dos delincuentes, uno de ellos armados, asaltaron un almacén familiar en la localidad bonaerense de San Justo, donde amenazaron a un niño de 9 años, a sus padres y a otra mujer, tras lo cual huyeron tras golpear a culatazos en la cabeza a una de sus víctimas.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el domingo pasado cerca de las 21 en un comercio ubicado en la calle Florencio Varela de la mencionada localidad del partido de La Matanza, al oeste del conurbano bonaerense, y quedó filmado por cámaras de seguridad que se viralizaron en las redes sociales en las últimas horas.

Según señalaron las fuentes, la dueña del local, identificada como Paola Pena Johany (37), se encontraba cerrando el almacén familiar que posee junto a su domicilio, cuando fue sorprendida por dos "motochorros" armados.

Noticias relacionadas

La mujer, que estaba acompañada de su hermana, su cuñado y su sobrino de 9 años, fue golpeada por los delincuentes y obligada a ingresar al local.

Your browser does not support the video element.

En ese momento, uno de los asaltantes le pidió las llaves de su camioneta que se encontraba estacionada en la puerta del almacén.

"Me golpeó para sacarme las llaves de la camioneta pero ya las había tirado, ahí me robó la cartera", expresó Paola.

La mujer aseguró que siempre se preocupó por saber dónde se encontraba su sobrino, quien pudo escapar junto a su madre y correr hacia la esquina.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del local se observó cómo los delincuentes intentaron abrir la camioneta, pero como la llave no era la del vehículo, golpearon a culatazos en la cabeza a una de sus víctimas y desistieron del robo.

"Fue todo en un minuto. Entró con el arma corriendo. No sé si estaba cargada o no funcionaba pero no disparó", dijo Agustina, que trabaja en el local, quien agregó que su esposo fue golpeado por los delincuentes.

"Por suerte mi hijo está mejor. En ese momento se asustó mucho", afirmó.

Por último, la dueña del almacén indicó: "Mi marido vio todo por las cámaras, llamó al 911 y a los cinco minutos llegó la policía".