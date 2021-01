Vicky Xipolitakis.

Visiblemente emocionada por su eliminación de Masterchef Celebrity , la griega dio "Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes porque los veo sufrir. Estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, a vos Santi, a la producción. Hagan de cuenta que me estoy riendo, son lágrimas de felicidad. Lo mejor que me pasó en mi vida después de ser mamá fue estar acá, me volví a reencontrar conmigo misma, con la gente, y me mostré tal como soy. Como una persona, no como un personaje".

Germán Martitegui se mostró muy conmovido: "Sos un ejemplo para mucha gente, luchaste con muchísimos preconceptos. Vos ya ganaste, cocinás muy bien aunque no sé cómo. Me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien. Es un mensaje para muchas mujeres: se pueden vestir como quieran, hacer lo que quieran, tienen la fuerza para hacer lo que quieran y hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que diste fue ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta".

Betular, en tanto, agregó: “No va a ser lo mismo porque esa alegría es inigualable. Es genuina. Te voy a extrañar mucho pero estoy muy contento de haberte conocido”.

Con su clásica sonrisa, Xipolitakis comenzó a retirarse del estudio diciendo: “Por favor no sufran”. Y, después de dejar su delantal, se sacó la liga, se la entregó en mano a Germán y aseguró: “Porque yo sé que me va a extrañar”.