Ataque de patota en José C Paz.



Un acontecimiento de violencia se adueñó de las calles de José C. Paz cuando un joven fue brutalmente atacado a golpes y ladrillazos, que defendió a una amiga que había sido agredida verbalmente. La golpiza empezó en la puerta del Hospital Mercante y pese a que inicialmente la víctima logró escapar luego fue alcanzado por los agresores en la puerta de su casa, donde siguió el feroz ataque, que le provocó el hundimiento de una prótesis que tiene en la cabeza. Se encuentra internado con serias lesiones, en estado de gravedad.

El joven atacado se llama Facundo y fue agredido una semana atrás por al menos cinco personas en la puerta del centro de salud, donde había ido a acompañar a una amiga. Como no tenía tapabocas se quedó en la entrada del lugar, donde fue increpado y amenazado por un grupo de jóvenes que estaban en el lugar. La familia de Facundo asegura que los agresores conocían a la chica, a la que había defendido en dos meses atrás por una agresión y acoso que la patota había propiciado a la mujer.

Fue golpeado con ladrillos en la puerta del centro de salud y aunque inicialmente pudo escapar hacia su casa fue alcanzado por los agresores, que lo atacaron con ensañamiento en la entrada de la vivienda. Las imágenes de la corrida quedaron registradas por cámaras de seguridad. Le pegaron con ladrillos y le provocaron hundimiento en una placa de titanio que le colocaron en la cabeza por un accidente de moto que tuvo en 2018. La hermana de Facundo dijo que “todos los golpes fueron en la cabeza”, que los atacantes “sabían de la prótesis” y que por eso lo golpearon en esa zona.

Cinthia, hermana de Facundo, afirmó que los agresores “son todos familiares”, que a su hermano “lo quisieron matar” y que “está vivo porque Dios le dio otra oportunidad”.

