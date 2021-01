Protesta de manteros en Avellaneda, CANAL 26.

Manteros siguen en protesta en la Avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores. Un fuerte operativo se registró en la zona para evitar el despliegue que se realizó este martes por segundo día.

En la mañana de este miércoles, los manifestantes buscaban desplegar sus mantas en la avenida. La marcha de manteros había dado inicio por la avenida Nazca, hacia las vías del ferrocarril Sarmiento, sentido Rivadavia.

Según se pudo observar, la marcha se trasladó a las vías, interrumpiendo el paso del Tren Sarmiento que circula por ahí. La línea entonces, empezó a tener el servicio reducido entre las estaciones Moreno y Liniers.

La preocupación se generaba porque al interrumpir el servicio de transporte se cometería un delito federal que generaría cruces con las fuerzas que controlan la zona de Flores.

La marcha y protesta generó el caos de tránsito en la zona.

Bajo la consigna “queremos trabajar”, los vendedores anunciaban que continuarán la protesta pese a que liberaron el paso para dos formaciones que quedaron detenida en ese lugar.

Luego volvieron a la esquina de Nazca y Avellaneda para seguir donde siguieron con su reclamo.