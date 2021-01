Boca va por todo ante Santos.

Boca buscará este miércoles un resultado que le permita clasificarse a la final de la Copa Libertadores cuando visite al Santos en Brasil en un partido correspondiente a la vuelta de la semifinal del certamen continental.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Urbano Caldeira, será controlado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán. Míralo por ESPN 2 canal 1011 de TELECENTRO.

En la ida que jugaron en La Bombonera el partido culminó igualado sin goles, lo que ahora le da una ventaja al conjunto argentino: en caso de un empate con goles, Boca se quedará con la clasificación por haber marcado en calidad de visitante.

Noticias relacionadas

El Santos no tendrá disponible al arquero John, quien dio positivo en coronavirus al igual que el defensor Wagner Leonardo después del encuentro de ida y debieron regresar en un avión sanitario a Brasil.

Sin John, Alexis Stival utilizará a Joao Paulo como titular frente a Boca, guardavallas que fue figura en el triunfo por 1 a 0 frente a San Pablo el pasado domingo por el campeonato

brasileño.

El ganador de la serie se enfrentará el próximo 30 de enero a las 17:00 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, al Palmeiras, que en la noche del pasado martes logró la clasificación en un vibrante partido ante River.

En Boca, volvería Campuzano. Boca llega entonado al partido con Santos tras lograr la clasificación a la final de la Copa Diego Armando Maradona, en la cual se enfrentará a Banfield el próximo domingo 17 de enero a las 22:10 en el estadio Bicentenario de San Juan.

Para visitar al Santos, el técnico Miguel Ángel Russo dispondría el regreso a la titularidad del colombiano Jorman Campuzano, quien ingresaría por Diego González o bien Eduardo Salvio.

Russo deberá definir cómo quiere conformar la línea media boquense, si con Salvio y González, o bien saca a alguno de ellos y lo coloca a Campuzano, algo que modificaría en parte el esquema táctico, mientras que el resto de la formación sería la misma que empezó jugando en la ida en La Bombonera.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:

Copa Libertadores

Semifinales-Vuelta

Santos-Boca

Estadio Urbano Caldeira (Santos)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Hora de inicio: 19:15 - TV: ESPN

Santos: Joao Paulo; Pará, Lucas Verissimo, Luan Peres,

Felipe Jonatan; Pituca, Alison; Marinho, Soteldo; Lucas Braga y

Kaio Jorge. DT: Alexis Stival.

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos

Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano o Eduardo Salvio,

Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano o Diego González, Sebastián

Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.