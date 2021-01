IMÁGENES IMPACTANTES. Avioneta se estrelló en Estados Unidos. Canal 26.

Las imágenes causaron verdadera conmoción. Todo sucedió el domingo, muy cerca del aeropuerto en el condado de Nassau en Nueva York, en los Estados Unidos.

Una pequeña avioneta bimotor se estrelló aparatosamente en momentos en que su piloto realizaba un vuelo recreativo.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, era una avioneta Cessna C241 que terminó en Old Bethpage cerca del vertedero de Sweet Hollow Road. El piloto se dirigía al aeropuerto Republic de East Farmingdale, a dos kilómetros de distancia, donde supuestamente se dirigía para tomar tierra.

El piloto que la conducía tuvo serios problemas con el motor, y luego del impacto fue trasladado al hospital más cercano en estado grave. A pesar de un gran susto, el piloto ha sobrevivido.

En el vídeo se puede ver el momento en el que la pequeña aeronave impacta contra el suelo. La grabación de poco menos de 20 segundos, fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

