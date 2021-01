VAR en el Palmeiras - River, REUTERS

En la semifinal de vuelta, en la que Palmeiras consiguió el pase a la final ante River luego de una exhibición de fútbol y coraje del equipo de Gallardo, se dieron momentos en el que el VAR fue el protagonista principal.

Conmebol dio a conocer los audios de las jugadas que dieron que hablar y en la que muchos hinchas del Millonario se sienten perjudicados.

Así observó, una a una, el equipo arbitral, encabezado por el colombiano Nicolás Gallo, las jugadas polémicas a cargo del árbitro del partido, el uruguayo Esteban Ostojich.

Gol anulado a Montiel que ponía a River 3 a 0

A los seis minutos del segundo tiempo, un centro de Angileri encontró a Gonzalo Montiel, quien empalmó de derecha y celebró el 3-0 para los de Nuñez. Sin embargo, y tras casi cinco minutos de deliberación, el árbitro uruguayo Ostojich anuló la conquista a instancias del VAR. En la repetición se vio cómo Borré vuelve de la posición adelantada para intervenir en la jugada.

Penal a Matías Suárez

A los 32 minutos del complemento, el árbitro le otorgó un penal por infracción sobre Matías Suárez. Pero Gallo llamó al uruguayo y le recomendó ver la jugada. Luego de varias repeticiones, en cámara normal y cámara lenta, el árbitro se retractó.

Posible penal a Borré

Sobre el final del partido, Ostojich revisó la jugada que pudo haber sido penal a Borré pero que, sin embargo, fue invalidada por una posición adelantada de Federico Girotti.