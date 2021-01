Nicole Kidman y Javier Bardem.

Nicole Kidman y Javier Bardem están en negociaciones con la productora Amazon Studios para dar vida, respectivamente, a Lucille Ball y su esposo Desi Arnaz, sobre la protagonista de "I Love Lucy".

Fue la serie más vista durante varios años y recibió cuatro premios Emmy; además hizo historia en la televisión al ser la primera en 35 mm y delante de público en directo.Una serie cómica de la vida en un matrimonio formado por un ama de casa estadounidense y un músico cubano.

Lucille Ball (1911-1989) fue una de las grandes comediantes de Estados Unidos y entre 1951 y 1957 protagonizó junto con su esposo Desi Arnaz 'I love Lucy'.

Amazon Studios planea hacer una película sobre la pareja titulada 'Being the Ricardos', con guión y dirección de Aaron Sorkin ('El juicio de los 7 de Chicago', 'Molly's Game', ganador de un Oscar al Mejor guion adaptado por 'La red social), en la que se habla de la relación entre ambos actores.

Aún no se saben fechas detalladas sobre el comienzo del rodaje, sujeto a la evolución de la pandemia de la COVID-19.

Los últimos estrenos que hemos visto de Nicole Kidman, en 2020, fue la exitosa serie de HBO 'The Undoing' y el musical de Ryan Murphy 'The Prom', para Netflix. En 2021 la veremos en su papel de Masha, en la adaptación de 'Nueve perfectos desconocidos', la adaptación de David E. Kelley ('Big Little Lies') de la novela homónima de Liane Moriarty.

Por su parte, a Javier Bardem le acabamos de ver en 'Los caminos que no escogemos' y tiene pendiente para 2021 el esperado estreno de 'Dune', donde da vida a Stilgar. Asimismo, será el protagonista de 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, que también esperamos poder disfrutar este año.