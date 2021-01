Niña desaparecida en La Plata, Foto: Facebook.



Todos los vecinos de La Plata buscan desesperadamente a Morena Daiana Castañaga, una joven de 13 años que desapareció en el barrio José Hernández. Familiares informaron que la vieron por última vez el martes alrededor de las 15 en su casa de 136 y 511. La zona fue rastrillada por las autoridades, que también investigan un posible viaje de la joven rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.

Mariana Portal, la madre de la adolescente, en diálogo con el diario local El Día dijo que ”A las 15.15 ya no supimos más nada de ella”. En tanto, Marisa, la tía de la joven, detalló: “Lo que sé es que la mamá salió a trabajar a la mañana y en horas de la tarde, cuando llegó al domicilio, la nena ya no se encontraba. No se llevó ni mochila ni ropa y su celular daba apagado, así que nos empezamos a preocupar”.

Según medios locales, las autoridades también están detrás de la pista de la SUBE de la adolescente, que se activó este martes a las 15.15 en la estación de Gonnet del Tren Roca; a las 16.44 en Plaza Constitución; y a las 23.17 en el interno 614 de la línea 174 de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todavía no pudo determinarse si fue ella u otra persona quien uso la tarjeta.

Posteo en Instagram sobre la desaparición de Morena.

De acuerdo con los familiares, Morena habría salido de su casa con un “pantalón corto, buzo de color negro y grande, medias bucaneras rayadas color rojo y negro, zapatos negros altos y un gorrito tipo piluso color verde con el dibujo de un ‘alien’”. Con respecto a su apariencia física, se informó que la adolescente mide 1,60 metros, usa anteojos con marco negro y tiene el pelo lacio, decolorado en las puntas.

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, llamó a quienes tengan datos a comunicarse a las líneas 102 o 111. Además, la familia puso a disposición el número de celular 221-418-6814.