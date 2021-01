Policía aconseja en el tren Sarmiento ante la pandemia. Canal 26.

Un video se hizo viral en las redes sociales donde muestra a un policía dando un discurso en un tren de la línea Sarmiento. Indignado al ver gente sin barbijos, el hombre decidió hablar sobre la situación que se vive en el país ante el Covid-19 y la importancia de seguir las medidas para prevenir el contagio.

El transporte público es uno de los lugares de mayor riesgo ante la pandemia. Fue por eso que el policía de quien se desconoce la identidad hasta ahora llamó la atención a los pasajeros que no tenían barbijo o lo tenían mal puesto. Fue en una formación del Ferrocarril Sarmiento, donde cumple sus funciones.

Un pasajero del tren sacó su celular, grabó el momento y lo publicó en sus redes sociales: “Por favor les pido que se coloquen el barbijo como corresponde. A la persona que no lo tenga colocado la voy a bajar de la formación, sea blanco, amarillo, negro, violeta o de la raza que sea. Siempre dicen que nada de discriminación… Sea mujer, sea hombre, no me interesa a mí. Porque si a esa persona que le digo que se coloque el barbijo no lo hace y no le interesa el otro, le voy a enseñar a que se interesa por el otro. Así que por favor empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando”.

Cuando pasó un vendedor ambulante vociferando los productos que ofrecía, el oficial le pidió que no lo interrumpiera en su discurso, sabiendo de lo importante de sus palabras.

Y siguió: "Empiecen a mostrar colaboración, especialmente en el transporte público, que es el peor lugar de contagio. A ver si lo entienden… Esto que estoy haciendo no lo tendría que hacer, va más allá de mis funciones. Es más, cuando subo a las formaciones hasta abro las ventanas: ustedes tienen calor, no pueden respirar y no las abren".

Con la atención de muchos, el policía destacó que "se van a acordar de mí y espero que en un mes o un mes y pico no empiece a llegar la ola. Especialmente para los jóvenes: no vayan a cualquier lado, piensen en sus padres, sus abuelos. Se van a divertir dos minutos y después van a terminar, con mucha suerte, en un hospital con un respirador artificial. ¿Pero piensan que se van a salvar? El respirador artificial, el tubo, los destruye por dentro. Así que por favor tomen conciencia de lo que está pasando".

Terminó su discurso, dejó que el vendedor ambulante siga con su trabajo y recibió aplausos en la formación del tren Sarmiento.

Fue un hecho para tomar conciencia que se hizo viral. Sobre todo teniendo en cuenta que sigue la gran concurrencia en las playas de la Costa donde no hay distanciamiento, como ocurre con las fiestas clandestinas. El transporte público es uno de los puntos donde más cuidados hay que tener.