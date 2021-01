Hongos alucinógenos.

Algunas drogas psicotrópicas como los hongos alucinógenos son testeadas constantemente por la comunidad científica quien se encarga de evaluar en qué grado pueden colaborar en el tratamiento de enfermedades crónicas.

El caso del joven de treinta años que intentó curar su cuadro de depresión inyectándose un té de hongos alucinógenos que casi terminan con su vida después de una complicación tras inocularse el brebaje.

Sucedió en Estados Unidos y fue viralizado por un artículo de la revista Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry, ya que fueron quienes publicaron el caso de un hombre que utilizaba este tipo de drogas para tratar distintas enfermedades y al parecer, el joven en cuestión lo leyó y lo tomó de “inspiración” para realizarlo.

Estos tratamientos deben realizarse bajo la supervisión de expertos, que se encargan de administrar las dosis justas. Este joven lo hizo por su cuenta y terminó internado ya que los médicos detectaron que los hongos habían crecido dentro de su cuerpo y le estaban generando una falla en multiorgánica e internamente le crecieron hongos en sus órganos ya que se alimentaban de ellos para sobrevivir.

El paciente presentó ictericia, diarrea, náuseas y vómitos con sangre por lo cual tuvo que permanecer un tiempo internado debido a una infección bacteriana la cual están tratando con antibióticos.