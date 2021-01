Dobles mensajes y el peligro detrás de las palabras.

Por Arturo Maluco.

En la vida, nada es permanente, nada permanece intacto e inmóvil para siempre. Con esto en mente, la máxima también aplica a muchos ámbitos en los cuales nos movemos a diario, aunque muchas veces no seamos capaces de advertir esos cambios que nos afectan e involucran. La política no está exenta de estas cuestiones, de cambios, de movimientos, de idas y venidas, y -en muchos casos- de dobles mensajes o complicada lectura bajo el agua.

Noticias relacionadas

La gente común, el ciudadano de a pie, tantas veces deslumbrados con palabras que dan certeramente en su corazón, puede perder el rumbo y darse cuenta de que -al fin y al cabo- las cosas no eran como pensaba.

En estos tiempos de crisis, no solo económica, sino también en lo que hace a cuestiones sociales que terminan influyendo en nuestra vida cotidiana; muchos terminan cayendo en la cuenta que hay quienes dicen una cosa solo en apariencias, pero también son capaces de disimular otro peligroso mensaje si lo dicho se toma desde otra perspectiva.

Dicho de otro modo, que de eso se trata, un mismo mensaje dicho de una manera también puede ser tomado de otra, y ese escenario... las cosas cambian de manera sustancial.

Así queda demostrado con un asombroso texto de Arturo Maluco, un joven que escribió unas asombrosas palabras para la "Escuelita de Creativos Publicitarios" en el año 2004. Hoy esta frase ya se viralizó, e incluso muchos se adjudican su autoría.

Pero el autor original ha sido él.

De todos modos, y tal como sucede con textos excepcionales, lo fundamental es que el mensaje está y llegó a la gente, para que nunca más deje de estar atenta a los dobles mensajes que tanto la pueden afectar.

Dice el texto de Arturo Maluco, que al final te sorprenderá con un inesperado y sorprendente desafío:

Es nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos

Sólo los ridículos pueden creer que

No lucharemos contra la corrupción

Porque si hay algo seguro para nosotros es que

La honestidad y a transparencia son fundamentales

Para alcanzar nuestros ideales

Demostraremos que es una gran estupidez creer que

Las mafias seguirán siendo parte del gobierno

como en otros tiempos

Aseguraremos que sin resquicio de duda

que la justicia social será el fin fundamental de nuestro mandato

Peso a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que

se puede seguir gobernando con las artimañas de la vieja política.

Cuando nos asumamos al poder, haremos lo imposible para que

se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias.

No permitiremos de ningún modo que

nuestros niños tengan una formación insuficiente.

Cumpliremos nuestros propósitos aunque

los recursos económicos se hayan agotado

Ejerceremos el poder hasta que

comprendan desde ahora que

somos la nueva política.

Lo dicho anteriormente: el desafío ahora, que ya lo has leído, es volver a leerlo, pero de abajo hacia arriba.

Así podrás comprobar el peligro oculto de los "dobles mensajes".

Your browser does not support the video element.

El texto llegó a la televisión española.