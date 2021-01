Donación de instrumental médico de Rotary al hospital local.

*Por Mauro Calvagna

Un sábado muy temprano fui a visitarlos y hablar con ellos para saber de qué se trataba Rotary, un club que a cualquier parte del mundo donde vaya encontraba su rueda puesta en algún lugar de la ciudad. Algo me inspiró a conocerlos ya que siempre en el barrio donde crecí (Aldo Bonzi) cuando era pequeño los veía realizando acciones solidarias o juegos para recaudar fondos para ayudar a las comunidades vulnerables.

Cuando hablé con Ana María Pernicci, secretaria del Rotary de Tapiales en La Matanza me dijo: "Tenemos nuestra casa rotaria donde nos reunimos para debatir las acciones solidarias pero nos vas a encontrar más tiempo fuera de ella, ayudando. Te espero en el Hospital Paroissien que vamos a sorprenderlos con una donación que logramos conseguir". Y Allí fui en búsqueda de mi nota.

Rotary une a una red mundial de líderes comunitarios comprometidos que abordan los problemas más acuciantes que afectan a la humanidad. Conectan a 1,2 millones de socios de más de 35 000 clubes rotarios en casi todos los países del mundo. Su servicio mejora las condiciones de vida a nivel local e internacional, desde brindar ayuda a los necesitados en sus propias comunidades hasta trabajar en pro de un mundo libre de polio.

Campaña de vacunación de Rotary contra la polio en Pakistán, Foto: Rotary International.

Cuando me encuentro con Ana María me presenta a un grupo de "gente de acción" (como prefieren que los llamen) y en la alegría de la donación que iban a realizar me surgió realizarle la pregunta sobre lo qué hacen los "rotarios" y me contesta: "Los socios de Rotary de todo el mundo toman acción para mejorar las comunidades. Contribuyen con su tiempo, su energía y su pasión por llevar a cabo proyectos significativos y sostenibles que promueven la paz, luchan contra enfermedades, abastecen de agua limpia, ayudan a madres y niños, apoyan la educación e impulsan la economía local".

Cuando comenzó la pandemia desarrollaron con una fuerza única la implementación de acciones para combatir de alguna forma la llegada del coronavirus y entre sus proyectos estaban: proveer alimentos para dos comedores comunitarios que alimentaban a más de 200 familias; realizar una campaña sin precedentes en pandemia de recolección de sangre para el Hospital Garraham; una donación de más de 10.000 tapabocas a la comunidad y equipamiento médico a las instituciones sanitarias de la comunidad, entre otras acciones.

Rotary donación de sangre para el Hospital Garrahan, Foto: Facebook Rotary Tapiales.

Alrededor de todo el mundo hay más de 35.000 clubes rotarios y cada uno de ellos realizó al menos 3 acciones destinadas a la prevención del covid y al cuidado de la sociedad. Esto hace batir el récord de más de 105.000 acciones para colaborar con poner freno a los contagios de más personas alrededor del mundo.

Gran parte de los rotarios son adultos mayores de 50 años y están en búsqueda de jóvenes a través de sus clubes Rotaract y la realización de uno de los eventos más importante que tiene la institución que es el RYLA (Rotary Youth Leadership Awards). El RYLA es un programa de liderazgo coordinado por los clubes rotarios de todo el mundo. Cada año, miles de jóvenes participan en este programa. Quienes tengan de 13 a 30 años de edad son patrocinados por los clubes rotarios para asistir al evento organizado por el comité distrital del club. También durante muchos años la institución ha sido líder en realizar intercambios para jovenes alrededor del mundo, ayudándolos con sus estudios y promoviendo la amistad internacional y el compañerismo entre rotarios.

Restauración del ecosistema que ayudará a proteger la costa contra los huracanes, Foto: Rotary International/Alyce Henson

Volviendo al encuentro con Ana María, me comenta que junto a otros clubes del distrito (Rotary se divide por distritos que conforman varias zonas o localidades del país) recaudaron el dinero para donarle al Hospital Paroissien un electrocardiógrafo y algunos elementos necesarios para la lucha contra el coronavirus y para que sus médicos puedan tener la protección necesaria para trabajar. Es por ello que celebraron que pudieron recaudar el dinero para "reducir la brecha entre los que tienen y los que necesitan", afirma la secretaria del Rotary de Tapiales.

Otro de los rotarios llamado Pedro Goglino, entusiasmado me comenta: "Percibimos las cosas de manera distinta: Nos valemos de nuestra perspectiva multidisciplinaria para afrontar los desafíos que tenemos desde diferentes lados. Tenemos nuestra propia manera de pensar: Ponemos nuestro liderazgo y experiencia profesional a servicio de los demás para solucionar los problemas sociales que afectan a nuestras comunidades. Marcamos la diferencia en nuestra ciudad y alrededor del mundo".

Rotary en Sudamérica

Rotary amplió su alcance hasta América del Sur cuando el Club Rotario de Montevideo (Uruguay) recibió su carta constitutiva el 1 de febrero de 1919. Los rotarios habían mostrado interés en expandirse hacia América del Sur desde 1916, y se habían enfocado en Argentina, Brasil y Chile; sin embargo, el primer club en recibir la carta constitutiva, gracias a los esfuerzos de Herbert P. Coates, fue un club uruguayo.

Coates regresó a Montevideo con la aprobación para iniciar un club y su labor dio frutos con una reunión de organización en julio de 1918. Luego, en diciembre de ese año, él y otros 21 socios fundadores presentaron la solicitud formal de ingreso a Rotary International. Coates ayudó luego a fundar un club en Buenos Aires (Argentina), y fue el comisionado especial para expandir Rotary en América del Sur.

Hebert Coates el hombre que creó en Montevideo el primer club rotario, Foto: Rotary International.

Desde que comenzaron a trabajar en colaborar con aquella población más vulnerable durante la pandemia, los socios de Rotary han realizado más de 16 millones de horas de trabajo voluntario durante 2020 y desde hace 35 años vacunaron gratuitamente a más de 2.500 millones de niños contra la polio.

La máxima prioridad de Rotary es la erradicación de la polio. En 1985, Rotary lanzó su programa de inmunización contra la polio, PolioPlus, y en 1988 se convirtió en un socio líder en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio en colaboración con la fundación de Bill y Melinda Gates.

Personas inspiradoras con sus propias historias que nos llevan a ver que todo es posible de lograr si nos unimos y hay una causa común que pueda aportar el “hacer la diferencia” en las vidas de tantos otros.

Y como su lema anual revela: "Rotary abre oportunidades".