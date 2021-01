IMÁGENES SENSIBLES. El hombre a punto de lanzarse al vacío.

En la provincia argentina de Mendoza se vivieron horas de tensión y angustia, cuando un hombre de 37 años de edad decidió arrojarse al Río Atuel desde el paredón del embalse Valle Grande en San Rafael.

Tras el hecho, debió ser rescatado por los bomberos y quedó en grave estado.

Fabián Olivera, de la localidad General Alvear, llegó al lugar en evidente estado de ebriedad y se tiró desde el alto paredón a las aguas del río Atuel.

Una de las personas que estaban presentes en el embale grabó un video del momento, en el que se puede ver al hombre saltando y luego pidiendo ayuda al quedar muy golpeado por la caída.

Un equipo de Buzos y personal policial de Rama Caída lo rescató. Olivera debió ser trasladado al Hospital Schestakow por tener politraumatismos graves por el golpe de la caída, según precisó Diario San Rafael.

El parte medico ha informado que el paciente, al ingresar al Hospital Schestakow, “presentaba traumatismo toraxoabdominal, neumotórax bilateral”.

IMÁGENES SENSIBLES. El video de la caída.

“Se drenó quirúrgicamente (drenaje pleural) y pasó a Terapia Intensiva”, informaron desde el ministerio de Salud.

El paciente se encontraba estable, sin signos de sangrado, compensado hemodinámicamente y continuaba internado en Terapia Intensiva.

NOTA: ¿Tenés problemas con las drogas o el alcohol? Llamá al 141.

Profesionales de la SEDRONAR te van a asistir de forma gratuita, anónima y en todo el país durante las 24 horas, todos los días de año.