Comerciantes disgustados con manteros.

La zona comercial de la avenida Avellaneda y Nazca, en el barrio porteño de Flores, sigue siendo el escenario del enfrentamiento entre los comerciantes y los manteros que ocupan el espacio público y venden productos sin permiso y sin pagar los impuestos correspondientes, algo que sí hacen los propietarios y/o inquilinos de locales.

Este jueves, CANAL 26 estuvo en el lugar, en lo que es el tercer día de cruces en aumento entre quienes sufren los avatares diarios de la complicada economía y que ven cómo los manteros, cada día en mayor cantidad, no son sacados de la acera y pueden seguir comercializando diferentes cosas de manera irregular.

En ENTREVISTA EXCLUSIVA con CANAL 26, uno de los comerciantes de la zona mostró su bronca y disconformidad con el estado de cosas.

"La sensación es que ellos (por los manteros) no pagan impuestos. Venden lo mismo que vos, y vos tenés empleados, alquiler e impuestos que pagás todos los meses para poder llegar a vender algo", dijo un propietario de negocio ante las cámaras de CANAL 26.

Y agregaba: "Ellos se instalan acá y no pagan "un sope", lo que sí, le pagan a la policía o a alguien para que los cubran para que esto pueda seguir pasando", comentó visiblemente molesto.

Canal 26 habló en exclusiva con un comerciante de la zona.

"Yo le doy un consejo a todos los comerciantes de la zona de Flores, y es que dejemos de pagar el ABL y dejemos de pagar los impuesto por tres o cuatro meses, y cuando se fijen que no pueden recaudar, que vayan a hablar con la comisaría a ver por qué la gente no paga", aseguró el comerciante, dueño de un negocio.

"Es la única manera, es la única solución que podemos conseguir entre nosotros mismos", sostuvo.

Finalmente, dijo ante CANAL 26: "Llamás a la policía y no te dan pelota".