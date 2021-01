Patentes en la Ciudad

Los dueños de los vehículos radicados en la Ciudad están recibiendo el impuesto sobre las patentes con fuertes aumentos, que llegan hasta un 100%, marcando un nuevo golpe al bolsillo.

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad (AGIP) aseguran que “no hay aumentos en el Impuesto sobre las Patentes”.

La alícuota es del 3,2% anual para vehículos valuados en hasta $1,6 millón, 4% en los de hasta $ 2,2 millones, 4,5% en los de hasta $ 3,2 millones, y 5% para los que superen ese último techo. Lo que varía, destacan en la AGIP, es el precio de los vehículos. “Subió el valor de los autos y, por ende, sube la patente”, resumen, aunque desde el sector automotor planteen dudas.

“Las valuaciones están distorsionadas a favor de la recaudación, no están hechas sobre valores reales. Es una práctica habitual que nunca pudimos desarmar”, asegura Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Y observa que “los vehículos no aumentaron tanto en relación con el dólar, incluso cuando el 80% de los insumos de autos nacionales son importados. El aumento no fue significativo, pero sí la suba del valor impositivo”.

Desde la AGIP aclaran: “Para 2021 se tomaron los valores asignados por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor al 1° de octubre de 2020. Sólo se usa la de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) u otra entidad cuando falta un modelo en la base de la DNRPA”.

Ante esto, los únicos que hoy realmente respiran aliviados son los dueños de vehículos que acaban de cumplir 25 años: los autos y motos de un cuarto de siglo o más no pagan patente.

Las personas con discapacidad tampoco abonan este impuesto: se puede pedir la exención si el vehículo está destinado a trasladarlas, a través del link https://www.agip.gob.ar/tramites/40/4.

Otro beneficio es el 10% de bonificación por buen cumplimiento, que se aplicará sobre cada una de las cuotas bimestrales de este año a quienes abonen antes del primer vencimiento de la cuota. A ellos también se les da un 50% bonificado de la última cuota de Patentes si adhirieron al débito automático.

También hay beneficios si se paga anualmente en lugar de cada dos meses, una opción que no todos los contribuyentes adoptan, aunque puedan. "El año pasado aboné cada dos meses, porque era un chiste el beneficio de pagarlo todo en enero -señala Pablo-. Me ahorraba sólo $ 3.000, diferencia que la inflación absorbe en un año". En 2021 le ofrecieron un descuento similar, de $ 3.100, que no tomará, por el mismo motivo.