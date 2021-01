Punta del Este

El coronavirus golpeó muy duro al turismo en Uruguay y, en las últimas horas, los lujosos hoteles de Punta del Este comenzaron a cerrar por la falta de turistas del extranjero.

Uno de ellos es el Grand Hotel de Punta del Este, cuyo sitio web ya no acepta reservas para febrero. El cinco estrellas decidió cerrar sus puertas a partir del 31 de enero, y enviar a todo su personal al seguro de desempleo, producto de la baja actividad que está registrando en el tan particular verano con fronteras cerradas a raíz de las medidas para combatir la pandemia del coronavirus.

Algunos hoteles ni siquiera abrieron sus puertas en la temporada, otros lo hicieron solo por los fines de semana, y otros tantos salieron a probar suerte a sabiendas de que la ecuación económica resultará negativa.

Desde Uruguay señalan que la realidad del Grand Hotel es un claro ejemplo de la crisis que atraviesa el sector. Detalló que es el segundo en importancia actualmente en Punta del Este, con 114 habitaciones y una categorización de cinco estrellas. En el lugar trabajan alrededor de 80 personas, que a partir del 1° de febrero se sumarán al beneficio del seguro de desempleo.

Los hoteles están vacíos, y gran parte de los restaurantes de alta gama se encuentran trabajando a un mínimo de cubiertos.