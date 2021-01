La policía Melisa Rossi Galarza fue baleada por motochorros.

Una oficial de la Policía Bonaerense fue baleada por "motochorros" que le robaron el arma reglamentaria en la localidad de Berazategui y se encuentra internada con pronóstico reservado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Fuentes policiales informaron que se trata de la subteniente Melisa Gisele Rossi Galarza, quien había salido de su servicio y se dirigía hacia su casa alrededor de las 19:45.

La oficial paró para comprar en un kiosco y en un momento determinado dos "motochorros" la sorprendieron y le robaron el arma reglamentaria calibre 9 milímetros para luego efectuarle tres disparos, uno en el ojo izquierdo, otro en la mano izquierda y el tercero a la altura de la cintura en el costado derecho.

La mujer policía fue trasladada al Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, donde se encuentra en estado reservado.

La suboficial tenía puesto el chaleco antibalas cuando fue herida por los "motochorros". El personal policial realizaron relevamiento de cámaras y testigos para poder dar con los atacantes.

Intervienen en el hecho, efectivos de la comisaría Berazategui 1era de la Policía Bonaerense y el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 1 de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo, quien dispuso la carátula de "Robo y Homicidio en grado de tentativa"..