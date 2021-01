Elisa Carrio.

La exdiputada Elisa Carrió volvió apuntar contra el Gobierno por la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V.

"El Gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad con el tema de la vacuna. Jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Es un negocio de Cristina Kirchner y los rusos", dijo Carrió en diálogo con el canal TN.

La exlegisladora destacó su reclamo de acceso a la información pública. "Hicimos los pedidos de interpelación a Ginés González García y una denuncia contra él y la Anmat".

Además, Carrió atribuyó la compra de la vacuna rusa a una cuestión geopolítica. "Los chinos y rusos se están peleando por inversiones en el territorio argentino. Estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa”.