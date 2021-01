Desborde de rios en La Falda, Córdoba.

Un temporal azota la zona centro y norte del Valle de Punilla en la provincia de Córdoba. El desborde de ríos dejó grandes destrozos en las localidades de La Falda, Villa Giardino y Huerta Grande.

Según se reportó hasta el momento, cayeron 140 milímetros en 70 minutos.

Diego Concha, titular de Defensa Civil, precisó que los sectores más complicados son el centro norte de Punilla.

“Se trabaja con bomberos y personal de Defensa Civil en Villa Giardino, Valle Hermoso, La Falda, y Siete Cascadas con una crecida con mucha fuerza y violencia”, explicó.

Solicitan precaución en los sectores donde el agua tapa a los autos. Personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios trabajan en la zona.

Por su parte, el intendente de Villa Giardino, Omar Ferreyra, señaló que el agua pasaba por los cordones y fue de tal magnitud que “todos los autos que estaban estacionados en la calzada fueron arrastrados hacia la ruta 38”.

Los equipos de emergencia tratan de rescatar a más gente que no puede salir de sus casas.

“Es imposible llegar a las distintas arterias. El agua socavó un metro de calle y es imposible el acceso”, apuntó y subrayó: “Nuestra topografía es muy importante y toda el agua que descarga cae sobre la ruta 38 y es un desastre la localidad”.