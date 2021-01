Temporal de granizo en San Rafael, Mendoza. Foto: Twitter.

La provincia de Mendoza recibió este jueves severas lluvias que afectaron a varios distritos del departamento de San Rafael.

Varias localidades fueron afectadas por la intensidad de las precipitaciones. El Nihuil, Las Malvinas, Cañada Seca, Villa Atuel, Montecomán, La Llave y Goudge fueron algunas de ellas.

Roturas de techo, caída de árboles y una gran caída de granizo de un tamaño considerable fueron algunas de las imágenes que los vecinos replicaron en las redes para mostrar el fenómeno.

Además, la caída del tendido eléctrico provocó que cientos de familias sufran cortes de luz en sus casas.

Varias zonas rurales sufrieron destrozos ante el violento avance de la tormenta y centenares de cultivos. Hay fincas que sufrieron grandes pérdidas.

El director de Defensa Civil de San Rafael,Jorge Pizzaro, lamentó: "Tuvimos un día bastante triste. Nos faltó la nieve nada más en esta época porque la tormenta fue con piedras, vientos y al final agua".

En diálogo con Todo Noticias, contó que “en el distrito de Villa Atuel hubo pérdidas del 100 por ciento de la producción de los viñedos y de los duraznos".

"Hacía muchos años que no sufríamos esta inclemencia del tiempo” señaló.

El servicio meteorologico informó que las tormentas cesaran en las próximas horas.