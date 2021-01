Sebastián Villa

El delantero colombiano Sebastián Villa fue el encargado de dar la cara por el plantel de Boca tras la eliminación en Copa Libertadores, manifestó que están "muy dolidos" por la eliminación y le pidió "disculpas" a los hinchas del "Xeneize", previo a la final de la Copa "Diego Maradona".

"Estamos muy dolidos, fue un golpe muy duro para todos nosotros. Ahora toca pensar en el domingo, en ser campeones, sabemos que no va a ser igual pero tenemos que hacer las cosas bien", expresó el colombiano, que en las últimas horas, incluso volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

Un video de Instagram que circuló a través de las redes sociales lo mostraba bailando en una celebración familiar, lo que causó el enojo y reprobación de los hinchas, y que se sumó a la denuncia por violencia de género que le había impulsado su ex pareja Daniela Cortés en plena cuarentena.

"Las imágenes mías que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre. Lo subió una persona allegada a mi representante. No era momento para subirlo. Estoy acá dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y quería aclararles esta situación", respondió sobre eso.

En tanto, respecto de la inapelable eliminación ante Santos por la semi de la Libertadores, Villa lo resumió en que no fue "una buena noche".

"Lo sufrimos, se ve en el resultado, pero hay que pasar la página y pensar en la final del domingo. Tenemos que tener más actitud. Todos estamos comprometidos con el club, con estos colores, y el domingo tenemos que jugar el todo por el todo", sostuvo.

Las disculpas que esgrimió Villa fueron "a los hinchas por lo pasó", y dijo no poder encontrar "palabras" para graficar lo que les pasó.

"Fuimos con mucha ilusión a Brasil y todos sabemos cómo se deben sentir los hinchas, pero ahora toca pensar en el domingo. Todos los jugadores están capacitados para jugar, que el técnico ponga a los que mejor estén", cerró.