Cachete Sierra, campeón del Cantando 2020

Agustín Sierra e Inbal Comedi se convirtieron en los campeones del Cantando 2020 tras vencer a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, después de que la votación del público arrojara el 53,2 por ciento a su favor.

En el primer cruce musical, Cachete e Inbal interpretaron “Satisfaction” de los Rolling Stones, mientras que Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se lucieron con “Sola otra vez” de Celine Dion. Por votación unánime del jurado, el punto fue para el dúo de la música tropical.

En tanto, en el segundo duelo Ángela y Brian cantaron “Una estúpida más” de Pimpinela. Sierra y Comedi hicieron lo propio con “Vamos las bandas”, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Pese a que Ángela se olvidó la letra, también se llevó el punto del jurado: 2-0.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“La última lágrima” de Memphis La Blusera fue la apuesta de Cachete para la tercera ronda. Por su parte, Leiva y Lanzelotta apostaron por “I will always love you” de Whitney Houston. El jurado se dividió en la votación y la serie quedó 3-1.

Para cerrar, “Rock del gato” de los Ratones Paranoicos fue el tema elegido por Cachete Sierra e Inbal Comedi. Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se inclinaron por “Corazón partío” de Alejandro Sanz. El jurado puso las cosas 4-1.

El voto del público, que vale 4 puntos, le dio la victoria a Cachete Sierra e Inbal Comedi, que terminaron muy emocionados y agradecieron al público por el apoyo durante todo el certamen.