Arribo del avión de Aerolíneas Argentinas con segunda dosis de la Sputnik V, CANAL 26

El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo la segunda tanda de 300 mil vacunas contra el coronavirus Sputnik V aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza e inmediatamente comenzó el operativo para distribuir las dosis a las provincias.

El Airbus 330-200 bajó a la pista de la terminal aeroportuaria a las 10:49, tras haber partido desde Moscú.

Your browser does not support the video element.

De esta manera, comenzará el operativo logístico para distribuir las dosis con las que se culminará el esquema de vacunación iniciado a fines de 2020 y que tuvo como primeros beneficiarios a los trabajadores de la Salud más expuestos ante la pandemia de coronavirus, como enfermeras y médicos de terapia intensiva.

Noticias relacionadas

Se trata de la segunda tanda de 300 mil vacunas Sputnik V: el primer cargamento había arribado al país el pasado 24 de diciembre.