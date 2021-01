Thiago Almada festeja el segundo gol de Velez frente a Rosario Central, NA.

Vélez Sarsfield se impuso a Rosario Central por 3 a 1, al cabo de un intenso encuentro disputado esta noche en el estadio "Ciudad del Bicentenario", en el marco de la final de la zona Complementación de la Copa "Diego Armando Maradona".

Ricardo Centurión, a los 9 minutos del primer tiempo a través de un penal, inauguró el marcador para el conjunto de Liniers, en tanto que Alan Marinelli, a los 25 del mismo período, niveló el score para el "Canalla".

Ya en el complemento, Thiago Almada, también de penal a los 35 minutos, volvió a colocar en ventaja a la formación de Mauricio Pellegrino, mientras que Florián Monzón, a los 47, le dio cifras definitivas al tanteador para la formación capitalina. Central terminó el cotejo con nueve jugadores por las expulsiones de Jonathan Bottinelli, a los 34 minutos del segundo tiempo, y de Damián Martínez, a los 42 de la misma etapa. Vélez concluyó el cotejo con un hombre menos por la tarjeta roja que vio Pablo Galdames, a los 38 minutos del complemento.

Dos estados de ánimo contrapuestos se enfrentaron en Cuyo.

Un "Fortín" recientemente eliminado por Lanús de la Copa Sudamericana encontró rápido consuelo apenas comenzado el match luego de una inocente infracción de Laso a Bouzat en el área que Centurión transformó en gol mediante la ejecución de un penal. A todo esto un "Canalla" algo más templado y en plena etapa de recambio se vio sorprendido al comienzo para de a poco recomponerse, superación logró coronar tras el implacable olfato de gol del juvenil Marinelli, quien sacó provecho de un rebote que dio el travesaño luego de un fortísimo remate del talentoso Vecchio, tras una falla de Amor a la hora de despejar corto.

El descanso los sorprendió en plena alternancia en el dominio, circunstancia que no varió al inicio del complemento y que en cierta parte se potenció al extremar ambas formaciones los recaudos defensivos de manera ostensible.

Cuando nada hacía presagiar un desnivel y todos los caminos conducían a la definición desde el punto del penal, una grosera mano de Bottinelli ante un remate de Guidara resultó un verdadero punto de inflexión en el desarrollo ya que además el veterano zaguero "Canalla" fue expulsado tras la acción segundos antes de la conversión de Almada.

La conquista postrera de Monzón, quien de acuerdo a la calidad con la que definió parece desmentir ser hijo de Pedro Damián, no fue más que la "frutilla del postre" de un mejor andar velezano, en desmedro de un rival que pareció desplazarse de acuerdo a los movimientos espasmódicos de su irascible orientador táctico, quien resultó expulsado al finalizar el cotejo por el severo Patricio Loustau.

Ésta es la síntesis del partido:

Central 1 - Vélez 3.

Estadio: San Juan del Bicentenario.

Árbitro: Patricio Loustau.



Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli, Lautaro Blanco; Emiliano Vecchio, Fabián Rinaudo, Emmanuel Ojeda, Luciano Ferreyra; Alan Marinelli y Lucas Gamba. DT: Cristian González.



Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Emiliano Amor, Francisco Ortega; Pablo Galdames, Ricardo Álvarez, Agustín Bouzat, Ricardo Centurión; Lucas Janson y Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.



Goles en el primer tiempo: 9m. R. Centurión (p) (RC), 25m.

Marinelli (RC).



Goles en el segundo tiempo: 35m. Almada (p) (VS), 47m. F.

Monzón (VS).



Cambios en el segundo tiempo: 12m. Francesco Lo Celso por E.

Ojeda (RC), 14m. Thiago Almada por R. Centurión (VS), 31m.

Lautaro Giaccone por Marinelli (RC), 31m. Luca Orellano por Janson (VS), 31m. Tomás Guidara por De La Fuente (VS), 31m.

Florián Monzón por Bouzat (VS), 39m. Diego Novaretti por Laso (RC), 39m. Lucas Martínez Dupuy por L. Ferreyra (RC), 41m.

Federico Mancuello por J. Lucero (VS).



Expulsado en el segundo tiempo: 34m. Bottinelli (RC), 38m.

Galdames (VS), 42m. D. Martínez (RC).