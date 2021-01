River Plate, perjudicado por el VAR. Canal 26.

La gran actuación de River Plate en Brasil ante el duro Palmeiras, en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores, encontró un insalvable escollo en su camino a la gloria: el VAR.

Este sistema, se ha presentado sistemáticamente con un elemento de la tecnología destinado a hacer mejores y más justas las decisiones arbitrales.

Sin embargo, y esto no es la primera vez que sucede, a River no le ha ido nada bien al respecto. Es que los árbitros parecen haberse empeñado en que los dirigidos por Marcelo Gallardo, se lleven "a las piñas" con el VAR. Y justamente lo que pasó en Brasil, así parece confirmarlo.

Noticias relacionadas

Con este marco, este domingo en CANAL 26, Gabriel Anello hizo un detallado análisis sobre estas urticantes cuestiones, desmenuzando todos y cada uno de los elementos que la terna arbitral y los encargados de este polémico sistema, han tenido supuestamente en cuenta para anularle un gol y no cobrarle un claro penal a favor a River.

Así, se preguntó Anello: "¿Es el VAR una herramienta para impartir Justicia o es una herramienta de manipulación?"

Your browser does not support the video element.

Informe sobre el VAR contra River en la Copa Libertadores. Canal 26.

La polémica se reactivó en el programa "Fútbol sin manchas". Los videos presentados, y la opinión de los expertos panelistas del programa, dan la posibilidad de una conclusión: River fue perjudicado.

Finalmente, dijo Anello en CANAL 26: "Un amigo me decía el otro día que el VAR es una porquería, y... hoy debo decirle que tiene razón".

Your browser does not support the video element.

El análisis en "Fútbol sin manchas", por Canal 26.