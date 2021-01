Los padres de Fernando Báez Sosa, en acto de homenaje a su hijo asesinado. Canal 26.

"Tengo un gran alivio en mi corazón porque siento que Fernando está acá en medio de nosotros", dijo este domingo, muy emocionada Graciela Sosa, madre del joven asesinado en Villa Gesell.

Fue durante la colecta solidaria que se realizó en el Parque Rivadavia de Caballito en homenaje al primer aniversario del crimen de su hijo.

La mujer y su esposo Silvino Báez encabezaron la colecta y estuvieron acompañados en todo momento de amigos y compañeros de su hijo, quienes de encargaban de recibir cientos de donaciones.

"Tengo un gran alivio en mi corazón porque siento que Fernando está acá en medio de nosotros porque estamos haciendo lo que a él le gustaba que era ayudar a la gente", dijo con lágrimas en sus ojos Graciela.

A un año de su asesinato, Graciela sostuvo que junto a Silvino están "pasando días muy difíciles" pero con la colecta solidaria que están realizando sienten "un alivio en el corazón" porque creen que Fernando "lo hubiera hecho por otro chico".

La mujer estuvo gran parte de la mañana resguardada en un gazebo montando especialmente para la ocasión y contó con la asistencia de otros padres que fueron a colaborar.

La palabra de la madre de Fernando en Parque Rivadavia. Canal 26.