Fue encontrado sin vida el cuerpo del joven Gian Mazzuchelli en las aguas del canal Villanueva, en Villa La Ñata, Tigre. Estaba desaparecido desde hace 48 horas.

El hallazgo del joven de 17 años fue confirmado por fuentes que investigaban el caso. Gian se había tirado al agua el sábado por la madrugada desde una de las costas del barrio privado Santa Catalina. Pero nunca salió.

Según los detalles dados por dicha fuente, el cuerpo del adolescente estaba a pocos metros de una de las orillas del canal, enredado con una rama.

Se había conocido en las últimas horas, que su ex pareja había hablado ante los medios de comunicación y había confirmado que durante la noche del viernes Mazzuchelli no había salido con amigos y se había quedado en su casa. Sus palabras coinciden con la versión dada por el padre del joven ante la policía.

Al respecto, las cámaras de seguridad del barrio Santa Catalina lo habían tomado al adolescente a las 3.35 de la madrugada del sábado corriendo y dando vueltas por las calles del country. Los investigadores creen que se lanzó al agua pocos minutos después.

A primera hora de este lunes, el personal de Defensa Civil, Bomberos voluntarios de Tigre, buzos tácticos y efectivos de la división de Riesgos Especiales de la Policía Bonaerense habían retomado las tareas de búsqueda. Así, al cabo de una hora y media, hallaron el cadáver del adolescente a unos 1.000 metros del lugar donde supuestamente se arrojó al agua en la madrugada del sábado.