Con el pasar del tiempo los científicos descubren nuevos síntomas de coronavirus en el cuerpo humano. Son conocidos la tos, el dolor de cabeza, la fiebre o las dificultades respiratorias, pero ahora ha aparecido un nuevo cuadro asociado a la infección. La clave está en la lengua y el efecto es visible en los nuevos casos, que lo están mostrando “con bastante frecuencia”.

“Una de cada cinco personas con covid todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial de PHE, como erupciones cutáneas. Se está viendo un número creciente de lenguas covid y extrañas úlceras en la boca. Si tiene un síntoma extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, ¡quédese en casa!”, es el mensaje de advertencia de Tim Spector, jefe del departamento de epidemiología genética en Gran Bretaña.

Esa “lengua covid” o “lengua geográfica” de la que alerta el experto presenta decoloración, tonalidades más oscuras y manchas, como si se dibujase un mapa en la zona.

