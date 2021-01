¿Le dará Messi la espalda al Barcelona? Foto: Reuters.

El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, reconoció este lunes que el elenco francés se encuentra tras los pasos del argentino Lionel Messi, quien termina su contrato con el Barcelona de España en junio de este año, y afirmó que los "grandes jugadores siempre estarán en la lista" como posibles refuerzos.

"Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello", manifestó Leonardo en diálogo con France Football.

No obstante, remarcó: "Estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si...".

Respecto al período de contrato que le queda a "La Pulga" con el conjunto culé, el dirigente sostuvo que "cuatro meses en el fútbol son una eternidad".

Por último, se refirió a la continuidad de dos de las figuras del plantel, Neymar y Kylian Mbappe: "Espero que estén convencidos de que el PSG es un buen lugar en este momento para un futbolista ambicioso y de muy alto nivel. Sólo tenemos que encontrar un acuerdo entre sus deseos, sus exigencias, nuestras expectativas y nuestros medios".

"No tenemos que rogarles: Por favor, quedate . Es más que eso. Aquellos que realmente quieran quedarse, se quedarán. Hablamos con regularidad y tengo buenos sentimientos sobre estos dos temas", finalizó.