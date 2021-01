Diego Maradona Jr. junto a su padre.

El hijo de Diego Armando Maradona, Diego Jr., se expresó respecto a la causa por el fallecimiento de su padre, el pasado 25 de noviembre, y afirmó que el abogado Matías Morla "esta semana va a rendir cuentas", al tiempo que remarcó que espera poder viajar a Buenos Aires desde Italia para visitar la tumba del "Diez".

"No tengo bronca hacia nadie, hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo", dijo Diego Jr en declaraciones al diario Olé.

En la misma línea, agregó respecto al lugar en el que se encontraba el astro futbolístico: "Cuando falleció, yo estaba internado por Covid-19, así que no conocía bien la casa, no conocía bien cómo estaba la situación en Tigre. Tengo algunas dudas pero me las va a aclarar seguramente la causa".

Noticias relacionadas

"Yo tengo mi abogado, como mis hermanas. A mí me informa todos los días, hablo con el doctor (Luis Enrique) Rey siempre, estoy muy feliz de contar con un profesional como él", continuó el joven.

Sin embargo, apuntó contra Matías Morla: "En esta semana, va a rendir cuentas. Yo no quiero generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven. Entonces, esperaré la rendición de cuentas".

En cuanto a los homenajes que se realizaron tras la muerte de Maradona, Diego Jr señaló: "A mí me da mucho orgullo tener tanta manifestación de amor y de cariño, no sólo de Napoli o de Argentina, de todo el mundo. Saber que la gente le tenga tanto cariño a mi viejo es maravilloso".

"Él estaba muy contento en Gimnasia, ahí lo trataron bien y lo amaron mucho. Yo estaré agradecido a su hinchada por toda la vida, por cómo trataron a mi viejo, por cómo me trataron a mí cuando fui a la cancha, cuando fui a ver los entrenamientos, vi cómo la gente del club lo cuidaba", concluyó.