Alexander Caniggia.

Provocador y polémico, fiel a su estilo, Alexander Caniggia encendió la furia en las redes sociales con un despectivo mensaje .

El mediático se filmó luego de comprar distintas marcas de lujo y, alardeó señalando las bolsas de su compra.

"Los pobres que se aburran, miran TV, duermen. Los de la high society como yo compran Dolce y Prada. Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho, si no sabés qué. Me compré nueve Dolce y dos de Prada, así que tranqui", afirmó.

"Así que gente, manga de pobres, el único millo soy yo, la tengo así de grande... Así que la tienen adentro y chúpenla. Una de estas (bolsas) es lo que ustedes ganan en un año".

"Esto solo lo podemos hacer Floyd Mayweather, mi amigo, mi pro (sic) y yo nada más", finalizó en su video.

La reacción de sus seguidores fue casi inmediata, convirtiendo a Caniggia en tendencia.