Amenazas, golpes y disparos por el servicio de cable y de Internet.

Un video muestra la dura batalla entre vecinos a los golpes, mediante amenazas y disparos en Ciudad oculta. Las violentas imágenes se registraron el pasado viernes 15 de enero, a las 10:15 de la mañana. Y todo fue por una disputa por el servicio de cable y de Internet.

Según se ve en el video, un grupo de seis personas aguarda en la puerta de un domicilio. Con piedras, en la mano. Y otro grupo de hombres, vecinos del barrio, llega al lugar tornando la situación en una disputa entre trompadas, piedras, palos, arena y botellas de vidrio. A los empujones, patadas y disparos, todo se vuelve más complejo.

Personal de la Unidad de Prevención Barrial (UPB) de la Villa 15 estaba en el lugar por una denuncia hecha el día anterior por una vecina. Y ante los hechos de violencia, los efectivos tuvieron que pedir refuerzos porque también fueron atacados.

¿Qué pasó? Al parecer la pelea se originó luego de que regresara al barrio un vecino que había estado privado de la libertad. Tras su vuelta, el hombre quiso quedarse con el negocio de la familia Nievas que, actualmente, presta servicio de televisión y cable para los 30 mil habitantes que hay en el barrio. Por ello, y en precaución, los Nievas pusieron cámaras de seguridad. Las mismas, registraron lo ocurrido.

Según contó a C5N, Laura Nievas, tanto ella como su familia fueron agredidos el día anterior a la disputa callejera: "Me arrancaron una cámara de seguridad a la 1 de la mañana. Tuve que llamara al 911 y vino la policía barrial, que se quedó cuidando el lugar. Desde el 24 de diciembre que vivo encerrada y a oscuras para que no se den cuenta de que estamos adentro".

Ahora, Laura y su familia temen represalias y que la situación se complique aún más. "Tenemos miedo de que nos maten. No solo quieren quedarse con nuestro trabajo sino con nuestra casa. Están a acostumbrados a usurpar lugares. Ya lo hicieron varias veces", dijo.

No hubo detenidos ni heridos por el hecho. Tampoco daños en la zona, tal como contaron fuentes policiales.

Según fuentes judiciales, ese mismo viernes, ocurrió otro hecho en González Catán. Asesinaron al dueño de una gomería, cerca de las 20 horas. Tres hombres con guantes, gorros, camperas deportivas y barbijos ingresaron en el comercio ubicado en la Ruta Nacional 3 al 15.500. El local era atendido por su dueño, Jorge Benítez Vergara (52), de nacionalidad paraguaya.

"¡Te vendieron, paraguayo, te vendieron, danos la guita!", gritaron a Vergara los sujetos que entraron con pistolas y obligaron a los empleados y clientela a tirarse al piso. Un tiro fue a dar en el abdomen de Vergara, ante los ojos de la gente.

Increíblemente, los delincuentes salieron del local caminando... de la misma manera que había entrado al local cuando lo revisaron todo.

En la puerta los esperaba un cómplice a bordo de un Fiat Way color negro, listo para escapar. Huyeron a gran velocidad mientras los testigos daban aviso al 911.

Vergara fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita de González Catán. Fue intervenido quirúrgicamente tras ser reanimado por sufrir un paro cardiorrespiratorio. Las heridas eran muy graves, no pudo superar esa instancia y falleció en el lugar.

Videos Gentileza C5N