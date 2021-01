Terremoto en San Juan: el terror de un noticiero que estaba al aire durante el temblor

Noticias relacionadas

El sismo de 6.4 grados en la escala de Ritcher que tuvo epicentro en San Juan este lunes por la noche se sintió en varias provincias argentinas, aunque fue el pueblo sanjuanino el que vivió más de cerca el movimiento sísmico que generó varios destrozos en diferentes puntos.

El movimiento sísmico se registró mientras el noticiero de Canal 5 pasaba un informe sobre la vuelta a clases, lo que obligó al conductor a volver al piso mientras varios de sus panelistas abandonaban el estudio en medio de gritos.

"¡Ay, por Dios!", se escucha decir a una de las periodistas en el piso, mientras el conductor, que mantuvo la calma en todo el momento, intentó llevar tranquilidad, pese al fuerte movimiento que se veía en las cámaras y las luces del piso.

"En este momento se está moviendo absolutamente todo, mirá las luces, se sigue moviendo la pantalla. Hay que estar tranquilos, ahí en casa también. Todos muy tranquilos", esbozó a decir el conductor, quien en todo momento cumplió a la perfección con su rol de mantener la calma.