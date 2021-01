Doña Eva Mange Marquez. Abuela de Thalía y Laura Zapata, maltratada en el geriátrico.

Thalía y su hermana, Laura Zapata, se encontraron con un panorama muy alarmante y preocupante cuando fueron a visitar a su abuela Doña Eva Mange Marquez, madre de Yolanda Miranda (fallecida en 2011). ADVERTIMOS A LOS LECTORES POR LAS IMÁGENES.

El estado de salud de su abuela, que cumplió 103 años este 18 de enero, generó que las actrices de inmediato se ponga en campaña averiguando y denunciando al geriátrico donde está internada la abuela. Lo primero que hicieron fue contar el hecho en sus redes sociales para darle conocimiento público.

Así,Thalía dio detalles del hecho: "Hoy 18 de Enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Marquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables. Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. ¡Muchísimas gracias a tod@s por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!".

Por su parte Laura, la villana de tantas telenovelas mexicanas, relató que se aisló durante varios días y se realizó un hisopado para corroborar que no tenía coronavirus y poder festejar junto a su abuela los 103 años.

Zapata no dudó un segundo y decidió subir las imágenes a su cuenta de Twitter. La mujer tenía todo su cuerpo lastimado.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid -19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V

Según detalló se trata de 9 escaras decúbito. Las mismas se producen por úlceras por presión y úlceras de decúbito. Son lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel. El enojo de las hermanas es que el geriátrico no les dijo nada sobre esta situación, ocultando a la familia lo que estaba sucediendo con su abuela.

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv