Anciana lanza flemas dentro de ascensor en China.

En un hecho insólito, las cámaras de seguridad grabaron el pasado viernes el momento en que una anciana lanza sus propias flemas contra las puertas de un ascensor en un complejo residencial en la ciudad de Leshan, en Sichuan, China.

El video, publicado en Sina Weibo y compartido por DailyMail. Allí se puede ver cómo la mujer pulsa un botón y, acto seguido, escupe en su mano la mucosidad y la arroja contra las paredes del ascensor. No contenta con la primera acción, decide hacerlo varias veces más.

Incluso, la anciana mira a su alrededor para averiguar si hay cámaras de seguridad instaladas en el ascensor, sabiendo que su acción puede ser penada por el régimen chino.

Increíblemente y casi inexplicable, el incidente sucedió en medio de un nuevo brote de covid-19 en China, que generó en los últimos días un aumento de los casos diarios hasta alcanzar su máximo nivel en 10 meses. El pasado 14 de enero se registró el primer deceso en ocho meses. Al día siguiente, se detectaron 130 nuevos casos confirmados de coronavirus. Algo que generó la preocupación en el país.

Moment grandmother repeatedly 'throws her phlegm' onto lift doors amid new coronavirus outbreak https://t.co/gI5mWVgxmk — Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2021

En este contexto, el desagradable vídeo provocó especial preocupación e indignación en las redes sociales. "Es malvada y debería ser detenida por propagar el virus", condenó un internauta la acción de la anciana, cuyo motivo todavía no está claro.

Un trabajador del complejo residencial aseguró bajo anonimato que desinfectaron el ascensor y que se pusieron en contacto con la familia de la anciana, que ya "la ha educado" sobre su mal comportamiento.