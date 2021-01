Corte en la avenida 9 de Julio. Canal 26. Foto: NA.

Barrios de Pie protestó este mediodía en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social en repudio a "recortes de nuevas incorporaciones al programa Potenciar Trabajo".

Bajo la consigna "La salida es sin ajuste y sin clientelismo", la organización social cortó un tramo de la transitada avenida porteña.

"Estamos ante una situación económica y social muy deteriorada, evidente en los barrios, pero además confirmada por los datos del Indec. En nuestros comedores y merenderos asistimos cada vez a más personas. Comenzamos a organizar huertas para mejorar la cantidad y calidad de la comida, por ejemplo. Ya no sabemos de qué manera sustituir lo que no llega de manos del Estado", sostuvo la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia.

Noticias relacionadas

CANAL 26 estuvo presente durante la protesta.

A la vez, la dirigente social afirmó que "luego de decidir no pagar una cuarta cuota del IFE, el Gobierno hizo anuncios de un programa alternativo, pero su ejecución fue insuficiente".

Your browser does not support the video element.

Protesta de "Barrios de pie". Canal 26.

"Ya lo planteamos en diciembre, pero ahora resulta que ni siquiera se van a dar las pocas incorporaciones al Potenciar Trabajo que se habían postergado para enero", se quejó.

Y añadió: "También vemos que hay programas que parecen `cerrados´ para las organizaciones que no integran el Gobierno, como es el caso del Potenciar Joven o los proyectos de urbanización de barrios populares".