Donald Trump bailando en uno de los eventos de campaña, REUTERS.

El presidente Donald Trump, comenzó a enviar invitaciones para su propia fiesta de despedida de la Casa Blanca, el cual tendrá lugar el 20 de enero y cuatro horas antes de la ceremonia de asunción del demócrata Joe Biden que lo reemplazará, según The Guardian.

Trump sostiene ser víctima de fraude en las elecciones del 3 de noviembre en las que perdió por 7 millones de votos contra Biden, ya había anunciado a comienzos de enero que no iba a asistir a la ceremonia de traspaso de mando, rompiendo una longeva tradición de más de un siglo de la democracia estadounidense.

Es por eso que un acto de despedida de estas características es una novedad en la historia reciente del país y no estaba del todo claro en qué consistirá. Sí se sabe, de acuerdo a la información aportada por las invitaciones, que tendrá lugar el 20 de enero a las 8:00 am (hora local) en la base Andrews de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Maryland, y que los invitados están llamados a presentarse a partir de las 7:15 am.

Tras concluir el acto, Trump hará un último uso oficial del avión presidencial Air Force One para trasladarse a su residencia privada Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

El vicepresidente Mike Pence, aliado leal del republicano en los últimos cuatro años, sí participará del acto de jura del demócrata.

Cada uno de los que hayan recibido la invitación de Trump podrá además llevar hasta cinco acompañantes. Todos deberán utilizar tapabocas en todo momento, como medida de protección frente a la pandemia de covid-19. No se conocen detalles oficiales sobre el programa del evento, pero se espera que Trump hable y algunos reportes incluso indican que podría haber un saludo con 21 cañones y un tratamiento formal similar al de una visita de Estado.

Preparativo en el National Mall para la asunción de Biden, REUTERS.

La ceremonia de asunción de Biden contará, de hecho, con un dipositivo de seguridad ampliado, incluyendo el despliegue de numerosas unidades de la Guardia Nacional y una asistencia general reducida.

De acuerdo a un sondeo publicado el domingo por la cadena CNN, Trump se retirará de la presidencia con un porcentaje de aprobación de apenas el 34%, por debajo del 42% justo antes de las elecciones.